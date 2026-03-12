Розвідка США підтвердила стабільність іранського режиму попри тривалі бомбардування та загибель Верховного лідера

Фото: Reuters

Американські розвідувальні служби дійшли висновку, що політичне керівництво Ірану зберігає повний контроль над країною та не перебуває під загрозою краху після дванадцяти днів інтенсивних авіаударів США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з аналітичними звітами, іранська владна вертикаль продемонструвала високу згуртованість навіть після ліквідації аятоли Алі Хаменеї в перший день військової операції. Попри значні руйнування інфраструктури, духовне керівництво Ісламської Республіки продовжує ефективно керувати громадськістю, що ставить під сумнів можливість швидкої зміни режиму шляхом воєнного тиску.

Стійкість клерикального уряду та оцінки розвідспільноти

Джерела в американських спецслужбах зазначають, що останні звіти підкреслюють відсутність ознак внутрішнього розколу або масових заворушень, які могли б призвести до падіння уряду в найближчій перспективі.

Ізраїльська сторона під час закритих консультацій також визнала, що продовження бойових дій не гарантує автоматичного усунення клерикальної верхівки від влади, що ускладнює планування завершальної стадії конфлікту.

Безліч розвідувальних звітів надають послідовний аналіз того, що режиму не загрожує крах і він зберігає контроль над іранською громадськістю. Немає жодної впевненості в тому, що війна призведе до повалення клерикального уряду – повідомило джерело, знайоме з висновками американської розвідки.

