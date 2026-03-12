$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 11616 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 26747 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 30188 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 26052 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 32323 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 32349 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 37942 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34622 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45013 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121302 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Розвідка США підтвердила стабільність іранського режиму попри тривалі бомбардування та загибель Верховного лідера

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Розвідка США підтвердила стабільність влади Ірану після 12 днів бомбардувань. Смерть аятоли Хаменеї не призвела до розколу чи втрати контролю над країною.

Розвідка США підтвердила стабільність іранського режиму попри тривалі бомбардування та загибель Верховного лідера
Фото: Reuters

Американські розвідувальні служби дійшли висновку, що політичне керівництво Ірану зберігає повний контроль над країною та не перебуває під загрозою краху після дванадцяти днів інтенсивних авіаударів США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з аналітичними звітами, іранська владна вертикаль продемонструвала високу згуртованість навіть після ліквідації аятоли Алі Хаменеї в перший день військової операції. Попри значні руйнування інфраструктури, духовне керівництво Ісламської Республіки продовжує ефективно керувати громадськістю, що ставить під сумнів можливість швидкої зміни режиму шляхом воєнного тиску.

Стійкість клерикального уряду та оцінки розвідспільноти

Джерела в американських спецслужбах зазначають, що останні звіти підкреслюють відсутність ознак внутрішнього розколу або масових заворушень, які могли б призвести до падіння уряду в найближчій перспективі.

Новий верховний лідер Ірану був поранений на початку війни - NYT11.03.26, 11:40 • 4178 переглядiв

Ізраїльська сторона під час закритих консультацій також визнала, що продовження бойових дій не гарантує автоматичного усунення клерикальної верхівки від влади, що ускладнює планування завершальної стадії конфлікту.

Безліч розвідувальних звітів надають послідовний аналіз того, що режиму не загрожує крах і він зберігає контроль над іранською громадськістю. Немає жодної впевненості в тому, що війна призведе до повалення клерикального уряду

– повідомило джерело, знайоме з висновками американської розвідки.

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану саме за протекції КВІР11.03.26, 04:55 • 4840 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Алі Хаменеї
Ізраїль
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран