Разведка США подтвердила стабильность иранского режима, несмотря на длительные бомбардировки и гибель Верховного лидера

Фото: Reuters

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что политическое руководство Ирана сохраняет полный контроль над страной и не находится под угрозой краха после двенадцати дней интенсивных авиаударов США и Израиля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно аналитическим отчетам, иранская властная вертикаль продемонстрировала высокую сплоченность даже после ликвидации аятоллы Али Хаменеи в первый день военной операции. Несмотря на значительные разрушения инфраструктуры, духовное руководство Исламской Республики продолжает эффективно управлять общественностью, что ставит под сомнение возможность быстрой смены режима путем военного давления.

Устойчивость клерикального правительства и оценки разведсообщества

Источники в американских спецслужбах отмечают, что последние отчеты подчеркивают отсутствие признаков внутреннего раскола или массовых беспорядков, которые могли бы привести к падению правительства в ближайшей перспективе.

Израильская сторона во время закрытых консультаций также признала, что продолжение боевых действий не гарантирует автоматического отстранения клерикальной верхушки от власти, что усложняет планирование завершающей стадии конфликта.

Множество разведывательных отчетов предоставляют последовательный анализ того, что режиму не угрожает крах и он сохраняет контроль над иранской общественностью. Нет никакой уверенности в том, что война приведет к свержению клерикального правительства – сообщил источник, знакомый с выводами американской разведки.

