Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 11594 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 26677 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 30153 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 26026 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 32284 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 32343 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 37938 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34620 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45013 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121301 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Разведка США подтвердила стабильность иранского режима, несмотря на длительные бомбардировки и гибель Верховного лидера

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

Разведка США подтвердила стабильность власти Ирана после 12 дней бомбардировок. Смерть аятоллы Хаменеи не привела к расколу или потере контроля над страной.

Разведка США подтвердила стабильность иранского режима, несмотря на длительные бомбардировки и гибель Верховного лидера
Фото: Reuters

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что политическое руководство Ирана сохраняет полный контроль над страной и не находится под угрозой краха после двенадцати дней интенсивных авиаударов США и Израиля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно аналитическим отчетам, иранская властная вертикаль продемонстрировала высокую сплоченность даже после ликвидации аятоллы Али Хаменеи в первый день военной операции. Несмотря на значительные разрушения инфраструктуры, духовное руководство Исламской Республики продолжает эффективно управлять общественностью, что ставит под сомнение возможность быстрой смены режима путем военного давления.

Устойчивость клерикального правительства и оценки разведсообщества

Источники в американских спецслужбах отмечают, что последние отчеты подчеркивают отсутствие признаков внутреннего раскола или массовых беспорядков, которые могли бы привести к падению правительства в ближайшей перспективе.

Новый верховный лидер Ирана был ранен в начале войны - NYT11.03.26, 11:40 • 4178 просмотров

Израильская сторона во время закрытых консультаций также признала, что продолжение боевых действий не гарантирует автоматического отстранения клерикальной верхушки от власти, что усложняет планирование завершающей стадии конфликта.

Множество разведывательных отчетов предоставляют последовательный анализ того, что режиму не угрожает крах и он сохраняет контроль над иранской общественностью. Нет никакой уверенности в том, что война приведет к свержению клерикального правительства

– сообщил источник, знакомый с выводами американской разведки.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР11.03.26, 04:55 • 4840 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Reuters
Соединённые Штаты
Иран