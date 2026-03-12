В США произошла стрельба возле синагоги – CNN

$43.980.1150.930.10
16:05
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
15:26
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
13:11
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
12 марта, 09:02
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
12 марта, 07:14
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
11 марта, 19:47
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12 марта, 12:32
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
15:26
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05
В США произошла стрельба возле синагоги – CNN

Киев • УНН

 1116 просмотра

Возле синагоги Temple Israel произошла стрельба, а автомобиль врезался в здание с детским центром. Полиция выясняет обстоятельства, пострадавших пока нет.

В США произошла стрельба возле синагоги – CNN

В США правоохранительные органы получили сообщение о стрельбе возле синагоги Temple Israel в городке Вест-Блумфилд в штате Мичиган. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах, передает УНН.

По предварительной информации, также поступили сообщения об автомобиле, который врезался в здание синагоги, где расположено учебное заведение.

Temple Israel включает Early Childhood Center – центр раннего развития детей, где работают детский сад, дошкольная группа и дневной центр по уходу за детьми.

В Еврейской федерации Детройта подтвердили, что в районе произошел инцидент, и призвали людей не приближаться к месту происшествия.

Мы знаем об активном инциденте безопасности в Temple Israel. Правоохранительные органы реагируют. Наши еврейские организации сейчас находятся в режиме превентивного локдауна. Просим членов общины временно держаться подальше от этого района 

– говорится в сообщении организации.

В связи с инцидентом школы Bloomfield Hills перешли в режим усиленной безопасности.

Вест-Блумфилд расположен примерно в 40 километрах к северо-западу от Детройта.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших пока не поступала.

Разведка США подтвердила стабильность иранского режима, несмотря на длительные бомбардировки и гибель Верховного лидера12.03.26, 05:00

Андрей Тимощенков

