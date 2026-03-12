В США произошла стрельба возле синагоги – CNN

В США правоохранительные органы получили сообщение о стрельбе возле синагоги Temple Israel в городке Вест-Блумфилд в штате Мичиган. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах, передает УНН.

По предварительной информации, также поступили сообщения об автомобиле, который врезался в здание синагоги, где расположено учебное заведение.

Temple Israel включает Early Childhood Center – центр раннего развития детей, где работают детский сад, дошкольная группа и дневной центр по уходу за детьми.

В Еврейской федерации Детройта подтвердили, что в районе произошел инцидент, и призвали людей не приближаться к месту происшествия.

Мы знаем об активном инциденте безопасности в Temple Israel. Правоохранительные органы реагируют. Наши еврейские организации сейчас находятся в режиме превентивного локдауна. Просим членов общины временно держаться подальше от этого района – говорится в сообщении организации.

В связи с инцидентом школы Bloomfield Hills перешли в режим усиленной безопасности.

Вест-Блумфилд расположен примерно в 40 километрах к северо-западу от Детройта.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших пока не поступала.

