Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах

Поддержка Дональдом Трампом строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта создает дополнительные политические риски для Республиканской партии. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

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В течение последних нескольких месяцев политтехнологи предупреждали чиновников администрации, что они рискуют проиграть войну общественного мнения относительно центров обработки данных, сообщают люди, знакомые с этим вопросом. Недавние опросы показали, что около семи из десяти американцев не хотят, чтобы эти объекты были построены рядом с ними, а кандидаты от Демократической партии пытались обойти своих оппонентов от Республиканской партии, связывая быстрый рост инфраструктуры искусственного интеллекта с опасениями избирателей по поводу стоимости жизни - пишет издание.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп все же продолжает поддерживать развитие ИИ и считает его важным для "победы над Китаем".

Если вы хотите платить более низкие налоги, если вы хотите создать огромное богатство, если вы хотите, чтобы ваш дом стал более ценным и все остальное, вам понадобится центр обработки данных - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Если вы хотите пройти через бедность, преступность и нищету, я бы сказал: не одобряйте центры обработки данных - добавил он.

Однако, по словам источников, которым была предоставлена анонимность для обсуждения частных разговоров, чиновникам администрации посоветовали, что президенту нужно больше сосредоточиться на преимуществах искусственного интеллекта, в частности для избирателей, чьи рабочие места могут оказаться под угрозой - пишет издание.

Тем не менее, по словам издания, вместо того чтобы изменить свой подход, Трамп удвоил ставку на свою позицию, заявив на этой неделе в социальных сетях, что единственная причина, по которой сообщества будут выступать против центров обработки данных, заключается в том, что они хотят быть "отсталыми и бедными", и призвав общественность "позволить данным править". В пятницу президент усилил свой аргумент, назвав это выбором для населенных пунктов.

Кроме того, из-за непопулярности дата-центров часть республиканских кандидатов уже меняет свою позицию. В Огайо демократ Шеррод Браун транслировал телевизионные рекламные ролики, в которых критиковал сенатора-республиканца Джона Хастеда как "лицо центров обработки данных" за его прошлую поддержку налоговых льгот для их строительства.

Даже в Техасе республиканцы, включая губернатора Грега Эбботта и генерального прокурора Кена Пакстона, порвали с Трампом . Эбботт ввел временный мораторий, а Пакстон, кандидат от партии в Сенат, в последние недели предложил собственный план. Этот поворот привел к обвинениям в изменении курса со стороны хорошо финансируемого оппонента Пакстона, демократа Джеймса Таларико. Майк Роджерс , кандидат в Сенат от Республиканской партии в Мичигане, также недавно призвал к годовому мораторию на центры обработки данных в своем штате после того, как столкнулся с критикой со стороны демократа Абдула Эль-Саида , который призвал ввести для них новые стандарты - пишет издание.

Согласно имеющейся информации, все три штата, в которых Трамп победил в 2024 году, сейчас считаются конкурентными, а их результаты могут повлиять на контроль над Сенатом.

Если демократы получат большинство в Конгрессе, это помешает политической повестке президента и подвергнет его и его администрацию новым расследованиям - пишет издание.

Напомним

OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о создании пяти новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в США в рамках проекта Stargate. Проект предусматривает инвестиции в размере более 400 миллиардов долларов в течение трех лет и создание 25 000 рабочих мест.