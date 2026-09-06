Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах

Підтримка Дональдом Трампом будівництва центрів обробки даних для штучного інтелекту створює додаткові політичні ризики для Республіканської партії. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Впродовж останніх кількох місяців політтехнологи попереджали посадовців адміністрації, що вони ризикують програти війну громадської думки щодо центрів обробки даних, повідомляють люди, знайомі з цим питанням. Нещодавні опитування показали, що близько семи з десяти американців не хочуть, щоб ці об'єкти були побудовані поруч з ними, а кандидати від Демократичної партії намагалися обійти своїх опонентів від Республіканської партії, пов'язуючи швидке зростання інфраструктури штучного інтелекту з побоюваннями виборців щодо вартості життя - пише видання.

Натомість президент США Дональд Трамп, все ж, продовжує підтримувати розвиток ШІ та вважає його важливим для "перемоги над Китаєм".

Якщо ви хочете платити нижчі податки, якщо ви хочете створити величезне багатство, якщо ви хочете, щоб ваш будинок був ціннішим та все інше, вам знадобиться центр обробки даних - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Якщо ви хочете пройти крізь бідність, злочинність та убогість, я б сказав, не схвалюйте центри обробки даних - додав він.

Однак, за словами джерел, яким було надано анонімність для обговорення приватних розмов, посадовцям адміністрації порадили, що президенту потрібно більше зосередитися на перевагах штучного інтелекту, зокрема для виборців, чиї робочі місця можуть бути під загрозою - пише видання.

Втім, за словами видання, замість того, щоб змінити свій підхід, Трамп подвоїв свою позицію, заявивши цього тижня в соціальних мережах, що єдина причина, чому громади виступатимуть проти центрів обробки даних – це якщо вони хочуть бути "відсталими та бідними", і закликавши громадськість "дозволити даним панувати". У п’ятницю президент посилив свій аргумент, назвавши його вибором для населених пунктів.

Крім того, через непопулярність дата-центрів частина республіканських кандидатів уже змінює позицію. В Огайо демократ Шеррод Браун транслював телевізійні рекламні ролики, в яких критикував сенатора-республіканця Джона Хастеда як "обличчя центрів обробки даних" за його минулу підтримку податкових пільг для їх будівництва.

Навіть у Техасі республіканці, включаючи губернатора Грега Ебботта та генерального прокурора Кена Пакстона, порвали з Трампом . Ебботт запровадив тимчасовий мораторій, а Пакстон, кандидат від партії до Сенату, запропонував власний план останніми тижнями. Цей поворот призвів до звинувачень у зміні курсу з боку добре фінансованого опонента Пакстона, демократа Джеймса Таларіко. Майк Роджерс , кандидат до Сенату від Республіканської партії в Мічигані, також нещодавно закликав до річного мораторію на центри обробки даних у своєму штаті після того, як зіткнувся з критикою з боку демократа Абдула Ель-Саїда , який закликав до нових стандартів для них - пише видання.

За наявною інформацією, усі три штати, де Трамп переміг у 2024 році, зараз вважаються конкурентними, а їхні результати можуть вплинути на контроль над Сенатом.

Якщо демократи отримають більшість у Конгресі, це завадить політичному порядку денному президента та наражатиме його та його адміністрацію на нові розслідування - пише видання.

Нагадаємо

OpenAI, Oracle та SoftBank оголосили про створення п'яти нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в США в рамках проекту Stargate. Проект передбачає інвестиції понад 400 мільярдів доларів протягом трьох років та створення 25 000 робочих місць.