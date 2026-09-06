$44.7351.94
ukenru
06:58 • 2700 перегляди
Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах
5 вересня, 22:37 • 32936 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 35675 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 23185 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 24090 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
5 вересня, 09:39 • 32829 перегляди
"Загроз дипломатії немає": Зеленський анонсував корегування операції щодо російського повітряного простору наступного тижня
5 вересня, 08:59 • 28365 перегляди
росія вночі вперше за довгий час ударила по аеропортах Києва й Борисполя - ЗеленськийPhoto
5 вересня, 08:16 • 22923 перегляди
Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕСPhoto
5 вересня, 07:33 • 21431 перегляди
У кремлі не чекають прориву від нових переговорів зі США - Bloomberg
5 вересня, 07:18 • 19243 перегляди
Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
72%
745мм
Популярнi новини
НАТО вперше провело навчання для захисту від атомних субмарин рф без участі США - PoliticoPhoto5 вересня, 21:32 • 5340 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести5 вересня, 22:05 • 4156 перегляди
На ТОТ Запорізької області питна вода стала приводом для пропаганди - ЦНС5 вересня, 23:12 • 4892 перегляди
Тепер кдб і гру чекатимуть українські дрони у своїх офісах - єврокомісарPhoto6 вересня, 01:20 • 12922 перегляди
У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах01:55 • 10476 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 64887 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 72885 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 61728 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 56401 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto4 вересня, 10:21 • 64106 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 26670 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 25684 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 37220 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 56064 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 52083 перегляди
Актуальне
Ка-50
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
Bild
The Times

Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах

Київ • УНН

 • 2740 перегляди

Близько 70% американців не хочуть дата-центри поруч із домом. Республіканські кандидати змінюють позиції перед виборами до Сенату.

Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах

Підтримка Дональдом Трампом будівництва центрів обробки даних для штучного інтелекту створює додаткові політичні ризики для Республіканської партії. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Впродовж останніх кількох місяців політтехнологи попереджали посадовців адміністрації, що вони ризикують програти війну громадської думки щодо центрів обробки даних, повідомляють люди, знайомі з цим питанням. Нещодавні опитування показали, що близько семи з десяти американців не хочуть, щоб ці об'єкти були побудовані поруч з ними, а кандидати від Демократичної партії намагалися обійти своїх опонентів від Республіканської партії, пов'язуючи швидке зростання інфраструктури штучного інтелекту з побоюваннями виборців щодо вартості життя

 - пише видання.

Натомість президент США Дональд Трамп, все ж, продовжує підтримувати розвиток ШІ та вважає його важливим для "перемоги над Китаєм".

Якщо ви хочете платити нижчі податки, якщо ви хочете створити величезне багатство, якщо ви хочете, щоб ваш будинок був ціннішим та все інше, вам знадобиться центр обробки даних

- сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Якщо ви хочете пройти крізь бідність, злочинність та убогість, я б сказав, не схвалюйте центри обробки даних

- додав він.

Однак, за словами джерел, яким було надано анонімність для обговорення приватних розмов, посадовцям адміністрації порадили, що президенту потрібно більше зосередитися на перевагах штучного інтелекту, зокрема для виборців, чиї робочі місця можуть бути під загрозою

- пише видання.

Втім, за словами видання, замість того, щоб змінити свій підхід, Трамп подвоїв свою позицію, заявивши цього тижня в соціальних мережах, що єдина причина, чому громади виступатимуть проти центрів обробки даних – це якщо вони хочуть бути "відсталими та бідними", і закликавши громадськість "дозволити даним панувати". У п’ятницю президент посилив свій аргумент, назвавши його вибором для населених пунктів.

Крім того, через непопулярність дата-центрів частина республіканських кандидатів уже змінює позицію.  В Огайо демократ Шеррод Браун транслював телевізійні рекламні ролики, в яких критикував сенатора-республіканця Джона Хастеда як "обличчя центрів обробки даних" за його минулу підтримку податкових пільг для їх будівництва.

Навіть у Техасі республіканці, включаючи губернатора Грега Ебботта та генерального прокурора Кена Пакстона, порвали з Трампом . Ебботт запровадив тимчасовий мораторій, а Пакстон, кандидат від партії до Сенату, запропонував власний план останніми тижнями. Цей поворот призвів до звинувачень у зміні курсу з боку добре фінансованого опонента Пакстона, демократа Джеймса Таларіко. Майк Роджерс , кандидат до Сенату від Республіканської партії в Мічигані, також нещодавно закликав до річного мораторію на центри обробки даних у своєму штаті після того, як зіткнувся з критикою з боку демократа Абдула Ель-Саїда , який закликав до нових стандартів для них

- пише видання.

За наявною інформацією, усі три штати, де Трамп переміг у 2024 році, зараз вважаються конкурентними, а їхні результати можуть вплинути на контроль над Сенатом.

Якщо демократи отримають більшість у Конгресі, це завадить політичному порядку денному президента та наражатиме його та його адміністрацію на нові розслідування

- пише видання.

Нагадаємо

OpenAI, Oracle та SoftBank оголосили про створення п'яти нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в США в рамках проекту Stargate. Проект передбачає інвестиції понад 400 мільярдів доларів протягом трьох років та створення 25 000 робочих місць.

Алла Кіосак

ПолітикаСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Вибори в США
Огайо
OpenAI
Республіканська партія США
Bloomberg
Мічиган
Дональд Трамп
Техас
Китай
Сполучені Штати Америки