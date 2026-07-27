"Никто не указывает мне, что продавать" - Трамп о продаже истребителей F-35 Турции и позиции Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп не исключает продажи истребителей F-35 Турции, которая не является другом Израиля, передает УНН со ссылкой на AP.

Контекст

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп встретятся в Белом доме во вторник, и премьер-министр ясно дал понять, что не хочет, чтобы Турция получила американские истребители.

Нетаньяху раскритиковал возможную продажу Турции F-35 и обратился к Трампу

Детали

Трампа спросили о продаже самолетов Турции во время его полета в Мичиган, и он, очевидно, отвергая слова Нетаньяху, сказал: "Никто не указывает мне, что мы должны продавать".

"Турция была для меня отличным союзником", - сказал он о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане. "Я думаю, он проделал очень хорошую работу, хорошо справился с Сирией. Он мой друг".

На вопрос, совпадают ли его взгляды с Нетаньяху относительно войны против Ирана, Трамп ответил: "У нас есть небольшие разногласия, но мы довольно близки, да".

Эрдоган заявил о положительном отношении Трампа к продаже F-35 Турции

Напомним

Президент Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.