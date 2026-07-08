Эрдоган заявил о положительном отношении Трампа к продаже F-35 Турции
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Дональд Трамп положительно относится к продаже истребителей F-35. Он надеется, что США выполнят обещание по поставкам.
Президент Турции Реджеп Эрдоган настаивал на том, что президент США Дональд Трамп "позитивно" относится к продаже истребителей F-35 Турции, передает УНН со ссылкой на AP.
На своей пресс-конференции по итогам двухдневного саммита турецкий лидер сказал: "Надеюсь, когда F-35 будет поставлен в Турцию, весь мир скажет, что Америка сдержала свое обещание".
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Напомним
СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует сообщить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о возобновлении программы продажи F-35, которую сам же запретил семь лет назад из-за покупки Турцией российских систем С-400. Изменение политики может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе США.