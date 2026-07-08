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Эрдоган заявил о положительном отношении Трампа к продаже F-35 Турции

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Дональд Трамп положительно относится к продаже истребителей F-35. Он надеется, что США выполнят обещание по поставкам.

Эрдоган заявил о положительном отношении Трампа к продаже F-35 Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган настаивал на том, что президент США Дональд Трамп "позитивно" относится к продаже истребителей F-35 Турции, передает УНН со ссылкой на AP.

На своей пресс-конференции по итогам двухдневного саммита турецкий лидер сказал: "Надеюсь, когда F-35 будет поставлен в Турцию, весь мир скажет, что Америка сдержала свое обещание".

Нетаньяху раскритиковал возможную продажу Турции F-35 и обратился к Трампу08.07.26, 03:17 • 4412 просмотров

Напомним

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует сообщить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о возобновлении программы продажи F-35, которую сам же запретил семь лет назад из-за покупки Турцией российских систем С-400. Изменение политики может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе США.

Антонина Туманова

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