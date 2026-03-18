Стрельба на базе ВВС США в Нью-Мексико – есть погибший и раненый
Киев • УНН
На авиабазе Холломан неизвестный открыл огонь возле магазина. В результате инцидента один человек погиб, а другой госпитализирован с ранениями.
Во вторник, 17 марта, на базе ВВС США в штате Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.
Подробности
Это произошло на базе ВВС "Холломан", расположенной вблизи города Аламогордо на юге штата Нью-Мексико. По данным 49-го авиационного крыла, база была закрыта на карантин примерно в 17:30 по местному времени из-за сообщения о злоумышленнике, который открыл стрельбу вблизи магазина на территории базы.
Раненый в результате стрельбы человек был доставлен в больницу.
Напомним
