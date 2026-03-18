Стрілянина на базі ВПС США в Нью-Мексико - є загиблий і поранений
Київ • УНН
На авіабазі Холломан невідомий відкрив вогонь біля магазину. У результаті інциденту одна людина загинула, а іншу госпіталізували з пораненнями.
У вівторок, 17 березня, на базі ВПС США в штаті Нью-Мексико сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, а інша отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.
Деталі
Це сталось на базі ВПС "Холломан", що розташована поблизу міста Аламогордо на півдні штату Нью-Мексико. За даними 49-го авіаційного крила, база була закрита на карантин приблизно о 17:30 за місцевим часом через повідомлення про зловмисника, який відкрив стрілянину поблизу магазину на території бази.
Поранену внаслідок стрілянини людину доставили в лікарню.
