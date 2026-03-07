Смертоносные штормы в Оклахоме унесли жизни двух человек накануне новой волны непогоды

Фото: AP

Мощный штормовой фронт охватил центральную часть США, вызвав трагические последствия в округе Мейджор штата Оклахома. В результате вероятного торнадо вблизи города Фэрвью погибли 47-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, чьи тела были обнаружены в поврежденном автомобиле поздно вечером в четверг. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Национальная метеорологическая служба уже направила экспертов для подтверждения силы зафиксированных воронок, тогда как синоптики предупреждают о еще более интенсивных погодных условиях в пятницу, угрожающих миллионам американцев от Техаса до Мичигана.

Масштабная угроза торнадо в центральных штатах

Зона повышенного риска сейчас охватывает территории, где проживает более 7 миллионов человек, включая мегаполисы Канзас-Сити, Талса и Омаха. Метеорологи фиксируют формирование новых штормовых фронтов, которые могут принести разрушительные ветры и мощные торнадо. Власти штатов призывают население находиться в укрытиях, поскольку весенний сезон штормов начался с чрезвычайно агрессивных проявлений стихии, что уже привело к первым жертвам.

Реакция властей и мониторинг ситуации

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт выразил соболезнования семье погибших и заверил, что спасательные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии. Специалисты продолжают изучать видеозаписи с камер полицейских машин, которые зафиксировали гигантские воронки, подсвечивавшиеся вспышками молний во время ночного шторма.

Сейчас основное внимание сосредоточено на прогнозировании траектории новых штормов, которые могут стать наиболее разрушительными за последние месяцы.

Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо