01:30 • 642 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 8446 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 33512 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 41274 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 35106 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 58659 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26913 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24697 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23188 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20915 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
публикации
Эксклюзивы
Смертоносные штормы в Оклахоме унесли жизни двух человек накануне новой волны непогоды

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В Оклахоме погибли 47-летняя женщина и ее 13-летняя дочь из-за вероятного торнадо. Синоптики предупреждают о еще более интенсивных погодных условиях, угрожающих миллионам американцев.

Смертоносные штормы в Оклахоме унесли жизни двух человек накануне новой волны непогоды
Фото: AP

Мощный штормовой фронт охватил центральную часть США, вызвав трагические последствия в округе Мейджор штата Оклахома. В результате вероятного торнадо вблизи города Фэрвью погибли 47-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, чьи тела были обнаружены в поврежденном автомобиле поздно вечером в четверг. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Национальная метеорологическая служба уже направила экспертов для подтверждения силы зафиксированных воронок, тогда как синоптики предупреждают о еще более интенсивных погодных условиях в пятницу, угрожающих миллионам американцев от Техаса до Мичигана.

Масштабная угроза торнадо в центральных штатах

Зона повышенного риска сейчас охватывает территории, где проживает более 7 миллионов человек, включая мегаполисы Канзас-Сити, Талса и Омаха. Метеорологи фиксируют формирование новых штормовых фронтов, которые могут принести разрушительные ветры и мощные торнадо. Власти штатов призывают население находиться в укрытиях, поскольку весенний сезон штормов начался с чрезвычайно агрессивных проявлений стихии, что уже привело к первым жертвам.

Реакция властей и мониторинг ситуации

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт выразил соболезнования семье погибших и заверил, что спасательные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии. Специалисты продолжают изучать видеозаписи с камер полицейских машин, которые зафиксировали гигантские воронки, подсвечивавшиеся вспышками молний во время ночного шторма.

Сейчас основное внимание сосредоточено на прогнозировании траектории новых штормов, которые могут стать наиболее разрушительными за последние месяцы.

Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Оклахома
Ассошиэйтед Пресс
Мичиган
Техас