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GM будет разрабатывать натрий-ионные батареи для энергосетей, но не для электромобилей

Киев • УНН

 • 462 просмотра

GM и Peak Energy разработают натрий-ионные батареи для энергосетей. Новая технология удешевит хранение энергии на 20% благодаря пассивному охлаждению.

GM будет разрабатывать натрий-ионные батареи для энергосетей, но не для электромобилей

GM заключила партнерство с Peak Energy для разработки новых поколений натрий-ионных аккумуляторных элементов, однако они не будут использоваться в электромобилях — их предназначением являются проекты по накоплению энергии для электросетей. GM Ventures также осуществляет стратегические инвестиции в Peak Energy. Об этом сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

В рамках партнерства GM будет разрабатывать натрий-ионные элементы в своих батарейных лабораториях в Мичигане и сохранит эксклюзивные права на производство. Peak Energy будет интегрировать эти элементы в свои системы накопления энергии в процессе наращивания производства в США.

Компании ориентируются на быстрорастущий рынок, поскольку энергокомпании устанавливают системы накопления энергии для поддержки возобновляемой энергетики, роста спроса на электроэнергию и развития дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Сегодня рынок стационарных систем накопления преимущественно базируется на литий-железо-фосфатных (LFP) батареях. Однако Peak Energy считает, что натрий-ионные батареи могут стать более дешевой альтернативой для энергосетей, где стоимость, надежность и безопасность важнее, чем энергетическая плотность.

Ключевым элементом предложения Peak является система пассивного охлаждения батарей. Традиционные LFP-системы требуют активного охлаждения для поддержания безопасной температуры, что увеличивает затраты и сложность. Peak утверждает, что их система полностью устраняет потребность в охлаждающем оборудовании.

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По данным компании, ее натрий-ионная платформа может снизить стоимость накопления энергии на 20% по сравнению с традиционными системами, обеспечивая более 99% времени безотказной работы.

Peak также утверждает, что ее конструкция расходует меньше энергии. Компания оценивает, что замена традиционных LFP-систем технологией с пассивным охлаждением может уменьшить ежегодные потери энергии от систем накопления в США до 2 тераватт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город среднего размера в течение года.

Вице-президент GM по вопросам батарей и устойчивого развития Курт Келти заявил, что натрий-ионные технологии хорошо подходят для стационарного хранения энергии.

В GM мы знаем, что применение должно определять тип батареи, и для стационарного накопления энергии в сетях натрий-ионные решения являются правильными. Peak уже демонстрирует ценность натрий-ионных технологий через свою инновационную платформу, и вместе мы работаем над тем, чтобы еще больше расширить эти преимущества с нашим новым поколением элементов — обеспечивая более надежное и дешевое энергосбережение для энергосистемы США

- сказал Келти.

Натрий-ионные батареи пока занимают небольшую долю мирового рынка, но интерес к ним растет, так как они могут изготавливаться из более распространенных и дешевых материалов, чем литиевые. GM и Peak делают ставку на то, что эти преимущества сделают технологию все более привлекательной для крупных систем накопления энергии. В то же время GM не планирует разрабатывать натрий-ионные батареи для электромобилей из-за недостаточной энергетической плотности.

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Ольга Розгон

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