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Трамп назвал Норвегию «выгребной ямой» из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Трамп раскритиковал Норвегию после присуждения премии мира Наванетхему Пиллэю. Президент США заявил, что завершил много войн и заслуживает награды.

Трамп назвал Норвегию «выгребной ямой» из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Норвегию из-за того, что Нобелевскую премию мира 2026 года присудили не ему. Во время предвыборного митинга в штате Мичиган американский лидер назвал страну «выгребной ямой» и заявил, что не хочет иметь с ней ничего общего. Об этом сообщает Mirror, пишет УНН.

Детали

Выступая 25 октября перед сторонниками Республиканской партии в городе Порт-Гурон, Трамп вновь затронул тему Нобелевской премии мира. Он выразил недовольство тем, что награду получил другой человек, хотя сам президент считает, что заслуживает ее.

Норвегия ужасна. Я не хочу иметь ничего общего с Норвегией. Они не дали мне Нобелевскую премию. Я закончил много войн

– заявил Трамп.

Трамп не впервые критикует Нобелевский комитет

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили бывшей верховной комиссарке ООН по правам человека, южноафриканской юристке Наванетем Пиллэй.

После объявления лауреатки 9 октября Трамп уже критиковал решение Нобелевского комитета, назвав его позорным для Норвегии.

Американский президент неоднократно утверждал, что завершил несколько международных конфликтов и именно поэтому заслуживает премии мира. В то же время независимые обозреватели ставят под сомнение часть его утверждений о завершенных войнах.

Нобелевскую премию мира присуждает независимый Норвежский Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии.

Трамп пожаловался, что до сих пор не получил Пулитцеровскую премию22.10.26, 20:13 • 6689 просмотров

Степан Гафтко

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