Трамп назвал Норвегию «выгребной ямой» из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
Трамп раскритиковал Норвегию после присуждения премии мира Наванетхему Пиллэю. Президент США заявил, что завершил много войн и заслуживает награды.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Норвегию из-за того, что Нобелевскую премию мира 2026 года присудили не ему. Во время предвыборного митинга в штате Мичиган американский лидер назвал страну «выгребной ямой» и заявил, что не хочет иметь с ней ничего общего. Об этом сообщает Mirror, пишет УНН.
Детали
Выступая 25 октября перед сторонниками Республиканской партии в городе Порт-Гурон, Трамп вновь затронул тему Нобелевской премии мира. Он выразил недовольство тем, что награду получил другой человек, хотя сам президент считает, что заслуживает ее.
Норвегия ужасна. Я не хочу иметь ничего общего с Норвегией. Они не дали мне Нобелевскую премию. Я закончил много войн
Трамп не впервые критикует Нобелевский комитет
Нобелевскую премию мира 2026 года присудили бывшей верховной комиссарке ООН по правам человека, южноафриканской юристке Наванетем Пиллэй.
После объявления лауреатки 9 октября Трамп уже критиковал решение Нобелевского комитета, назвав его позорным для Норвегии.
Американский президент неоднократно утверждал, что завершил несколько международных конфликтов и именно поэтому заслуживает премии мира. В то же время независимые обозреватели ставят под сомнение часть его утверждений о завершенных войнах.
Нобелевскую премию мира присуждает независимый Норвежский Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии.
Трамп пожаловался, что до сих пор не получил Пулитцеровскую премию22.10.26, 20:13 • 6689 просмотров