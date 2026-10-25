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Трамп назвав Норвегію "вигрібною ямою" через те, що не отримав Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Трамп розкритикував Норвегію після присудження премії миру Наванетем Піллей. Президент США заявив, що завершив багато воєн і заслуговує на нагороду.

Трамп назвав Норвегію "вигрібною ямою" через те, що не отримав Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Норвегію через те, що Нобелівську премію миру 2026 року присудили не йому. Під час передвиборчого мітингу в штаті Мічиган американський лідер назвав країну "вигрібною ямою" та заявив, що не хоче мати з нею нічого спільного. Про це повідомляє Mirror, пише УНН.

Деталі

Виступаючи 25 жовтня перед прихильниками Республіканської партії в місті Порт-Гурон, Трамп знову порушив тему Нобелівської премії миру. Він висловив невдоволення тим, що нагороду отримала інша людина, хоча сам президент вважає, що заслуговує на неї.

Норвегія жахлива. Я не хочу мати нічого спільного з Норвегією. Вони не дали мені Нобелівську премію. Я закінчив багато воєн

– заявив Трамп.

Трамп не вперше критикує Нобелівський комітет

Нобелівську премію миру 2026 року присудили колишній верховній комісарці ООН з прав людини, південноафриканській юристці Наванетем Піллей.

Після оголошення лауреатки 9 жовтня Трамп уже критикував рішення Нобелівського комітету, назвавши його ганебним для Норвегії.

Американський президент неодноразово стверджував, що завершив кілька міжнародних конфліктів і саме тому заслуговує на премію миру. Водночас незалежні оглядачі ставлять під сумнів частину його тверджень про завершені війни.

Нобелівську премію миру присуджує незалежний Норвезький Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії.

Трамп поскаржився, що досі не отримав Пулітцерівську премію22.10.26, 20:13 • 6682 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Організація Об'єднаних Націй
Мічиган
Дональд Трамп
Норвегія
Сполучені Штати Америки