Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митинге

Рэперша Ники Минаж в золотистом костюме от Gucci "возглавила" толпу на предвыборном митинге республиканцев в Мичигане, присоединившись к президенту США Дональду Трампу на сцене. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

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Ники Минаж заявила, что президент США Дональд Трамп "изменил энергетику страны", присоединившись к нему на митинге в Мичигане, где она агитировала за республиканцев накануне общенациональных промежуточных выборов.

"Он дал нам будущее, на которое мы можем надеяться", — сказала она после того, как Трамп похвалил ее и пригласил на сцену выступить.

Минаж называет себя "фанаткой номер один" Трампа, несмотря на критику некоторых его политических решений в первый срок.

В Мичигане кандидат в Сенат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед ведет напряженную борьбу с республиканцем Майком Роджерсом, до промежуточных выборов осталось чуть больше недели. Бывший президент США Барак Обама провел митинг — один из первых в этом цикле — с участием демократа в субботу.

Демократы также активно проводят предвыборную кампанию, поскольку 3 ноября состоятся выборы, на которых будет определено, какая партия будет контролировать Конгресс до конца президентского срока Трампа.

В своем воскресном выступлении Трамп сосредоточился на мусульманской вере и происхождении Эль-Сайеда, заявив, что тот пригласит джихадистов в Америку, если победит.

Эль-Сайед критиковал аналогичные заявления Трампа как исламофобские, заявив на прошлой неделе в рекламном ролике для избирателей, что президент США "думает, что может использовать мое имя и мою веру, чтобы отвлечь нас от страданий, которые его политика причиняет нам на заправках, в продуктовых магазинах и в кабинетах врачей".

В воскресенье, 5 октября, в Порт-Гуроне Минаж, одетая в золотистый костюм от Gucci, возглавила толпу, которая скандировала имя Трампа и имена кандидатов от Республиканской партии в Мичигане.

"Нам действительно нужно, чтобы всех этих замечательных людей избрали, потому что это важный поворотный момент для нашей страны", — сказала она.

"Она никогда не выглядела красивее", — сказал Трамп, уходя со сцены. "Она понимает. Она умная", — добавил он.

Ранее в своей речи Трамп похвалил ягодицы одного из кандидатов-республиканцев, прежде чем обратить внимание толпы на Минаж.

"Кстати, я уже видел красивые ягодицы раньше, — продолжил он. — Ники Минаж. Это трудно не заметить".

Затем он попросил ее "встать", пока толпа аплодировала, и добавил, что надеется, что ее не "обидело" его замечание.

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