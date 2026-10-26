Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингу

Реперка Нікі Мінаж в золотистому костюмі від Gucci "очолила" натовп на передвиборчому мітингу республіканців у Мічигані, приєднавшись до президента США Дональда Трампа на сцені. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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Нікі Мінаж заявила, що президент США Дональд Трамп "змінив енергетику країни", приєднавшись до нього на мітингу в Мічигані, де вона агітувала за республіканців напередодні загальнонаціональних проміжних виборів.

"Він дав нам майбутнє, на яке ми можемо сподіватися", - сказала вона після того, як Трамп похвалив її і запросив на сцену виступити.

Мінаж називає себе "фанаткою номер один" Трампа, попри критику деяких його політичних рішень у перший термін.

У Мічигані кандидат у Сенат від Демократичної партії Абдул Ель-Сайєд веде напружену боротьбу з республіканцем Майком Роджерсом, до проміжних виборів залишилося трохи більше тижня. Колишній президент США Барак Обама провів мітинг - один із перших у цьому циклі - за участю демократа у суботу.

Демократи також активно проводять передвиборчу кампанію, оскільки 3 листопада відбудуться вибори, на яких буде визначено, яка партія контролюватиме Конгрес до кінця президентського терміну Трампа.

У своєму недільному виступі Трамп зосередився на мусульманській вірі та походженні Ель-Саїда, заявивши, що той запросить джихадистів до Америки, якщо переможе.

Ель-Саїд критикував аналогічні заяви Трампа як ісламофобські, заявивши минулого тижня в рекламному ролику для виборців, що президент США "думає, що може використати моє ім'я та мою віру, щоб відволікти нас від страждань, які його політика завдає нам на заправках, у продуктових магазинах та в кабінетах лікарів".

У неділю, 5 жовтня, у Порт-Гуроні Мінаж, одягнена в золотистий костюм від Gucci, очолила натовп, який скандував ім'я Трампа та імена кандидатів від Республіканської партії в Мічигані.

"Нам справді потрібно, щоб усіх цих чудових людей обрали, бо це важливий поворотний момент для нашої країни", – сказала вона.

"Вона ніколи не виглядала красивішою", – сказав Трамп, йдучи зі сцени. "Вона розуміє. Вона розумна", – додав він.

Раніше у своїй промові Трамп похвалив сідниці одного з кандидатів-республіканців, перш ніж звернути увагу натовпу на Мінаж.

"До речі, я вже бачив гарні сідниці раніше, - продовжив він. - Нікі Мінаж. Це важко не помітити".

Потім він попросив її "встати", поки натовп аплодував, і додав, що сподівається, що її не "образило" його зауваження.

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