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"АТЕШ" заявил о диверсии в Орловской области, которая нарушила управление российскими дронами

Киев • УНН

 • 168 просмотра

"АТЕШ" заявил об уничтожении вышки связи в Орловской области РФ. По данным движения, это усложнило управление российскими БПЛА.

"АТЕШ" заявил о диверсии в Орловской области, которая нарушила управление российскими дронами

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили об уничтожении вышки связи в Орловской области рф, которую российские военные якобы использовали для обеспечения работы беспилотников. В результате диверсии была нарушена стабильность каналов связи и управления БПЛА, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, операцию провели вблизи поселка Жудерский. На вышке были установлены ретрансляторы, которые обеспечивали устойчивый сигнал и позволяли управлять российскими беспилотниками на этом направлении.

После вывода оборудования из строя дальность работы соответствующих систем сократилась, а каналы связи стали менее стабильными, утверждают в «АТЕШ».

Операторам пришлось искать новые позиции

По информации партизан, российские операторы БПЛА вынуждены искать новые места для размещения оборудования и перенастраивать частоты. Это, как утверждается, вызвало задержки в выполнении задач.

В «АТЕШ» заявили, что продолжают проводить диверсионные операции в тылу рф и передавать Силам обороны Украины информацию о российских военных объектах. Независимого подтверждения последствий этой операции пока нет.

"АТЕШ" заявил о срыве снабжения российских войск на Купянском направлении30.08.26, 07:38 • 13375 просмотров

Степан Гафтко

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