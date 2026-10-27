Нідерланди знову бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю

Нідерланди не братимуть участі в наступному пісенному конкурсі Євробачення, заявив у вівторок їхній мовник NPO, посилаючись на "чутливість", пов'язану з участю Ізраїлю. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

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"Ми вже деякий час знаємо, що участь Ізраїлю викликає різні реакції в суспільстві та спричиняє дискусії та розбіжності... тому, після консультацій з Радою мовників, NPO вирішила відмовитися від участі у 2027 році", – заявив у своїй заяві директор NPO з питань ЗМІ Юрре Босман.

Виконавчий голова NPO Джет де Раніц визнав, що це розчарує багатьох нідерландських шанувальників Євробачення, і наголосив, що конкурс все ще транслюватиметься на громадських мовниках.

Однак він сказав: "Ми повинні зробити висновок, що наразі ще зарано брати участь у пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році".

"Через чутливість навколо тем, які зараз обговорюються, ми вирішили наразі зробити крок назад", – додав Де Раніц.

Нещодавно конкурс охопила хвиля бойкотів через участь Ізраїлю на знак протесту проти смертоносного наступу країни в Газі, який був спричинений атаками бойовиків ХАМАС у 2023 році.

Раніше цього місяця чеський суспільний мовник також відмовився від участі, але посилався на скорочення витрат як причину.

Ірландія вже оголосила, що не братиме участі, тоді як керівник іспанського суспільного мовника виступив на підтримку бойкоту.

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Це вже вдруге, коли нідерландський мовник вибуває зі змагань.

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