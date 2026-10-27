Нидерланды вновь бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля

Нидерланды не будут участвовать в следующем песенном конкурсе "Евровидение", заявил во вторник их вещатель NPO, ссылаясь на "чувствительность", связанную с участием Израиля. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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"Мы уже некоторое время знаем, что участие Израиля вызывает различные реакции в обществе и провоцирует дискуссии и разногласия... поэтому после консультаций с Советом вещателей NPO решила отказаться от участия в 2027 году", — заявил в своем сообщении директор NPO по вопросам СМИ Юрре Босман.

Исполнительный председатель NPO Джет де Раниц признала, что это разочарует многих нидерландских поклонников "Евровидения", и подчеркнула, что конкурс по-прежнему будет транслироваться общественными вещателями.

Однако она сказала: "Мы должны сделать вывод, что сейчас еще слишком рано участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году".

"Из-за чувствительности вокруг тем, которые сейчас обсуждаются, мы решили пока сделать шаг назад", — добавила Де Раниц.

Недавно конкурс охватила волна бойкотов из-за участия Израиля в знак протеста против смертоносного наступления страны в Газе, которое было вызвано атаками боевиков ХАМАС в 2023 году.

Ранее в этом месяце чешский общественный вещатель также отказался от участия, но сослался на сокращение расходов как на причину.

Ирландия уже объявила, что не будет участвовать, тогда как руководитель испанского общественного вещателя выступил в поддержку бойкота.

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Это уже второй случай, когда нидерландский вещатель выбывает из соревнования.

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