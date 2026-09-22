Макрон назвав ситуацію в Газі "видовищем, яке ганьбить усіх нас"

Президент Франції Еммануель Макрон назвав ситуацію в секторі Газа "видовищем, яке ганьбить усіх нас" та закликав міжнародну спільноту не залишатися бездіяльною. Про це він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє LRT із посиланням на BNS, пише УНН.

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Макрон поставив під сумнів авторитет міжнародної спільноти на тлі гуманітарної ситуації в Газі.

Чого вартий наш авторитет, якщо ми залишатимемося бездіяльними в секторі Газа? Дехто каже, що миру досягнуто, але це не збільшило постачання гуманітарної допомоги. Це видовище, яке ганьбить усіх нас – заявив президент Франції.

Французький лідер також закликав держави повернутися до дотримання міжнародного права та принципів системи ООН.

Ми стикаємося з дуже простим питанням: чи хочемо ми жити в цьому природному стані, повертаючись до своєрідного закону джунглів, чи в цивілізованому міжнародному суспільстві – наголосив Макрон.

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