Макрон назвал ситуацию в Газе "зрелищем, которое позорит всех нас"
Киев • УНН
Президент Франции призвал международное сообщество не оставаться бездействующим из-за гуманитарной ситуации в Газе. Он также призвал соблюдать международное право.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в секторе Газа «зрелищем, которое позорит всех нас», и призвал международное сообщество не оставаться бездействующим. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.
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Макрон поставил под сомнение авторитет международного сообщества на фоне гуманитарной ситуации в Газе.
Чего стоит наш авторитет, если мы будем оставаться бездействующими в секторе Газа? Некоторые говорят, что мир достигнут, но это не увеличило поставки гуманитарной помощи. Это зрелище, которое позорит всех нас
Французский лидер также призвал государства вернуться к соблюдению международного права и принципов системы ООН.
Мы сталкиваемся с очень простым вопросом: хотим ли мы жить в этом естественном состоянии, возвращаясь к своеобразному закону джунглей, или в цивилизованном международном обществе
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