Макрон назвал ситуацию в Газе "зрелищем, которое позорит всех нас"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в секторе Газа «зрелищем, которое позорит всех нас», и призвал международное сообщество не оставаться бездействующим. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.

Подробности

Макрон поставил под сомнение авторитет международного сообщества на фоне гуманитарной ситуации в Газе.

Чего стоит наш авторитет, если мы будем оставаться бездействующими в секторе Газа? Некоторые говорят, что мир достигнут, но это не увеличило поставки гуманитарной помощи. Это зрелище, которое позорит всех нас — заявил президент Франции.

Французский лидер также призвал государства вернуться к соблюдению международного права и принципов системы ООН.

Мы сталкиваемся с очень простым вопросом: хотим ли мы жить в этом естественном состоянии, возвращаясь к своеобразному закону джунглей, или в цивилизованном международном обществе — подчеркнул Макрон.

Израиль нанес удар по дому в Газе, погибла семья с 2 детьми