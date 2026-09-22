Макрон назвал ситуацию в Газе "зрелищем, которое позорит всех нас"

$44.710.0351.370.17
ukenru
20:51 • 2416 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией и представителями Европы для обсуждения деэскалации с РФ
20:27 • 4118 просмотра
Саудовская Аравия перезапустила нефтепровод мощностью 7 млн баррелей в сутки после атак дронов
19:25 • 9388 просмотра
Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский
17:19 • 17223 просмотра
Украинка Таня Муиньо стала режиссёром новой рекламной кампании Apple для iPhone 18 ProVideo
22 сентября, 14:58 • 23044 просмотра
ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ
Эксклюзив
22 сентября, 13:02 • 25291 просмотра
Этот дождь надолго — синоптики дали прогноз на трое суток и предупредили о прохладных ночах
22 сентября, 12:20 • 38363 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения
22 сентября, 11:11 • 26028 просмотра
Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на пенсионные выплаты
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 45215 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
22 сентября, 09:47 • 25770 просмотра
"Фактически делает восстановление невозможным" - россия атаковала баллистикой объект "Нафтогаза"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.7м/с
89%
750мм
Популярные новости
Сибига сделал заявление по поводу слов Мадяра, упомянув "орбанизм" - Будапешт ответил сравнением с сельским футболом22 сентября, 12:05 • 17404 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет22 сентября, 13:06 • 27067 просмотра
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен22 сентября, 13:46 • 21065 просмотра
Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировкуVideo22 сентября, 14:01 • 13474 просмотра
Киев под атакой российских дронов: есть пострадавший и попадание в резервуары с топливом15:24 • 6380 просмотра
публикации
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен22 сентября, 13:46 • 21094 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет22 сентября, 13:06 • 27096 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения22 сентября, 12:20 • 38363 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 45216 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 годуPhoto22 сентября, 10:08 • 40929 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла Хайден Панеттьери21:05 • 572 просмотра
Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировкуVideo22 сентября, 14:01 • 13484 просмотра
Converse удалила рекламу после критики из-за ассоциаций с символикой Ку-клукс-клана22 сентября, 10:27 • 34404 просмотра
Новая книга брата принцессы Дианы спровоцировала словесную войну с королём ЧарльзомVideo22 сентября, 06:39 • 40011 просмотра
После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки22 сентября, 01:07 • 30277 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Техника
Бильд
Социальная сеть

Макрон назвал ситуацию в Газе "зрелищем, которое позорит всех нас"

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Президент Франции призвал международное сообщество не оставаться бездействующим из-за гуманитарной ситуации в Газе. Он также призвал соблюдать международное право.

Макрон назвал ситуацию в Газе "зрелищем, которое позорит всех нас"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию в секторе Газа «зрелищем, которое позорит всех нас», и призвал международное сообщество не оставаться бездействующим. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает LRT со ссылкой на BNS, пишет УНН.

Подробности

Макрон поставил под сомнение авторитет международного сообщества на фоне гуманитарной ситуации в Газе.

Чего стоит наш авторитет, если мы будем оставаться бездействующими в секторе Газа? Некоторые говорят, что мир достигнут, но это не увеличило поставки гуманитарной помощи. Это зрелище, которое позорит всех нас

— заявил президент Франции.

Французский лидер также призвал государства вернуться к соблюдению международного права и принципов системы ООН.

Мы сталкиваемся с очень простым вопросом: хотим ли мы жить в этом естественном состоянии, возвращаясь к своеобразному закону джунглей, или в цивилизованном международном обществе

— подчеркнул Макрон.

Израиль нанес удар по дому в Газе, погибла семья с 2 детьми11.09.26, 01:55 • 4034 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Эмманюэль Макрон
Франция
Сектор Газа