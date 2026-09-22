Науседа заявив, що росія "вже програла війну" проти України

Президент Литви Гітанас Науседа на засіданні Генасамблеї ООН засудив вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну, а також додав - рф "вже програла війну", передає УНН із посиланням на Sky News.

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Лідер Литви заявив, що росія "вже програла війну", а її керівництво "не дозволяє собі визнати поразку" через страх перед міжнародною відповідальністю або можливою помстою власного народу.

Науседа навів дані, згідно з якими за останні 55 місяців росія зазнала 1,5 мільйона втрат серед особового складу (включно з 400 тисячами вбитих або поранених у бою), захопивши при цьому лише 0,3% території.

"І все ж усі ці величезні зусилля, уся ця кров і сльози фактично виявилися марними", — каже він.

"Україна й досі гордо стоїть як незалежна держава".

Науседа додав, що неминуче наближається, а ставки зростають, оскільки кремль опиняється в безвихідному становищі.

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