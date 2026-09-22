Науседа заявил, что россия "уже проиграла войну" против Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа на заседании Генассамблеи ООН осудил вторжение российского диктатора владимира путина в Украину, а также добавил, что рф "уже проиграла войну", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Лидер Литвы заявил, что россия "уже проиграла войну", а ее руководство "не позволяет себе признать поражение" из-за страха перед международной ответственностью или возможной местью собственного народа.

Науседа привел данные, согласно которым за последние 55 месяцев россия понесла 1,5 миллиона потерь среди личного состава (включая 400 тысяч убитых или раненых в бою), захватив при этом лишь 0,3% территории.

"И все же все эти огромные усилия, вся эта кровь и слезы фактически оказались напрасными", — говорит он.

"Украина до сих пор гордо стоит как независимое государство".

Науседа добавил, что неизбежное приближается, а ставки растут, поскольку кремль оказывается в безвыходном положении.

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