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Россия готовит атаки дронами на страны Средиземноморья — СМИ

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Американская разведка предупредила три страны о возможных атаках российских дронов с моря. Под прицелом Кремля — Испания, Франция и Италия.

Россия готовит атаки дронами на страны Средиземноморья — СМИ

Россия готовит новые атаки дронами на Европу, на этот раз целью являются страны Средиземноморья. Об этом сообщает El Mundo, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что американская разведка получила информацию о возможных планах Москвы по атаке на Испанию, Францию и Италию и передала ее правительствам этих стран.

Они будут использовать беспилотники, запускаемые с моря и спрятанные в транспортном контейнере; это совсем несложно

- цитирует издание источник, близкий к Министерству обороны Литвы.

Указывается, что соответствующее предупреждение европейские правительства получили вскоре после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. При этом вполне возможно, что именно эта информация и стала причиной поездки.

Источники разведки в странах Балтии связывают усиление российской агрессии с ущербом, который украинские атаки наносят ее энергетическому сектору. Недавняя активизация российской диверсионной деятельности служит нескольким целям: уменьшению поддержки Украины, сеянию разногласий в НАТО и тревоге европейского населения

- говорится в статье.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа на заседании Генассамблеи ООН осудил вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину, а также добавил — РФ "уже проиграла войну".

Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб22.09.26, 01:56 • 16029 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Украина