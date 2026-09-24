Россия готовит атаки дронами на страны Средиземноморья — СМИ
Киев • УНН
Американская разведка предупредила три страны о возможных атаках российских дронов с моря. Под прицелом Кремля — Испания, Франция и Италия.
Россия готовит новые атаки дронами на Европу, на этот раз целью являются страны Средиземноморья. Об этом сообщает El Mundo, информирует УНН.
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Отмечается, что американская разведка получила информацию о возможных планах Москвы по атаке на Испанию, Францию и Италию и передала ее правительствам этих стран.
Они будут использовать беспилотники, запускаемые с моря и спрятанные в транспортном контейнере; это совсем несложно
Указывается, что соответствующее предупреждение европейские правительства получили вскоре после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. При этом вполне возможно, что именно эта информация и стала причиной поездки.
Источники разведки в странах Балтии связывают усиление российской агрессии с ущербом, который украинские атаки наносят ее энергетическому сектору. Недавняя активизация российской диверсионной деятельности служит нескольким целям: уменьшению поддержки Украины, сеянию разногласий в НАТО и тревоге европейского населения
Напомним
Президент Литвы Гитанас Науседа на заседании Генассамблеи ООН осудил вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину, а также добавил — РФ "уже проиграла войну".
Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб22.09.26, 01:56 • 16029 просмотров