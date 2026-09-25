Макрон опроверг предупреждение ЦРУ о возможной атаке российских беспилотников на Францию

$44.860.0751.190.15
ukenru
00:55 • 1562 просмотра
Украина не останется без интернета несмотря на атаки России — «Флэш»
19:42 • 14516 просмотра
Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль
24 сентября, 18:59 • 16357 просмотра
Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол
24 сентября, 17:19 • 18445 просмотра
Пашинский заключил соглашение с ВАКС и обязался выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны
24 сентября, 16:39 • 19688 просмотра
НАТО усиливает обмен разведданными из-за угрозы со стороны России
24 сентября, 15:29 • 17311 просмотра
США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский
24 сентября, 15:01 • 18605 просмотра
Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"PhotoVideo
24 сентября, 13:53 • 21496 просмотра
Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды
24 сентября, 13:33 • 15407 просмотра
В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 32945 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0м/с
93%
750мм
Популярные новости
В Чехии возле автомагистрали обнаружили 16 домов возрастом 7000 летPhoto24 сентября, 16:14 • 7428 просмотра
Умерла актриса и писательница Марина Влади, ей было 88 лет24 сентября, 16:52 • 5698 просмотра
Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot - Зеленский24 сентября, 17:25 • 4488 просмотра
Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева24 сентября, 17:41 • 10194 просмотра
Десятки делегатов покинули зал ООН во время выступления Нетаньяху20:14 • 5916 просмотра
публикации
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 32949 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 27380 просмотра
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo24 сентября, 10:30 • 32848 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина24 сентября, 09:32 • 36209 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto24 сентября, 06:25 • 45602 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo20:00 • 3698 просмотра
Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева24 сентября, 17:41 • 10229 просмотра
6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика РубикаVideo24 сентября, 14:19 • 18146 просмотра
Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют24 сентября, 14:08 • 15634 просмотра
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 45979 просмотра
Актуальное
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot
BFM TV
Фильм

Макрон опроверг предупреждение ЦРУ о возможной атаке российских беспилотников на Францию

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Макрон опроверг данные о предупреждении ЦРУ относительно атаки российских беспилотников на Францию. Вместе с тем он признал, что угроза возможна.

Макрон опроверг предупреждение ЦРУ о возможной атаке российских беспилотников на Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг сообщение El Mundo о предупреждении ЦРУ о вероятном нападении России с помощью дронов на страну. Об этом сообщает RTL, информирует УНН.

Подробности

По словам Макрона, он получал от разведывательного ведомства такие данные, при этом "ситуация обостряется и вызывает обеспокоенность".

Враждебные действия распространяются по всей Европе

- сказал французский лидер.

Он напомнил об эпизоде, произошедшем в начале августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, где обнаружили несколько дронов со взрывчаткой. Один из них находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом, еще один нашли неподалеку от аэропорта.

"Могло ли бы это произойти (во Франции — ред.)? Мой ответ — да", — сказал Макрон.

Напомним

Накануне издание El Mundo сообщило, что американская разведка получила информацию о возможных планах москвы по атаке на Испанию, Францию и Италию и передала ее правительствам этих стран.

Макрон предложил ввести санкции в отношении поставок бензина в россию24.08.26, 21:35 • 4455 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
Эмманюэль Макрон
Франция
Италия
Испания
Европа
Германия