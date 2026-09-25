Макрон опроверг предупреждение ЦРУ о возможной атаке российских беспилотников на Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг сообщение El Mundo о предупреждении ЦРУ о вероятном нападении России с помощью дронов на страну. Об этом сообщает RTL, информирует УНН.

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По словам Макрона, он получал от разведывательного ведомства такие данные, при этом "ситуация обостряется и вызывает обеспокоенность".

Враждебные действия распространяются по всей Европе - сказал французский лидер.

Он напомнил об эпизоде, произошедшем в начале августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, где обнаружили несколько дронов со взрывчаткой. Один из них находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом, еще один нашли неподалеку от аэропорта.

"Могло ли бы это произойти (во Франции — ред.)? Мой ответ — да", — сказал Макрон.

Напомним

Накануне издание El Mundo сообщило, что американская разведка получила информацию о возможных планах москвы по атаке на Испанию, Францию и Италию и передала ее правительствам этих стран.

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