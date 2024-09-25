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Сибіга повідомив голові МАГАТЕ про плани рф завдати удару по елементах ядерної енергосистеми: обговорили запобігання

Київ • УНН

 • 12475 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі в США. Обговорили загрози ядерній безпеці від росії та шляхи запобігання інцидентам на українських АЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до США поінформував гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про небезпечні плани росії завдати удару по елементах нашої ядерної енергетичної системи, сторони обговорили шляхи запобігання втіленню цих планів рф, повідомив міністр у X, пише УНН.

Деталі

"Під час зустрічі з Рафаелем Гроссі я подякував МАГАТЕ за підтримку та останню рішучу резолюцію щодо Запорізької АЕС. Я поінформував генерального директора про небезпечні плани Росії завдати удару по елементах нашої ядерної енергетичної системи, що створює загрозу ядерного інциденту. Ми обговорили шляхи запобігання втіленню цих планів росії та забезпечення ретельного моніторингу всіх наших об'єктів ядерної енергетики", - вказав Сибіга.

"Радіаційна та ядерна безпека - перший пункт Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Ми повинні об'єднати всі зусилля для імплементації Формули миру", - зазначив голова МЗС України.

Україна передала МАГАТЕ інформацію про плани рф щодо ударів по обʼєктах ядерної енергетики 22.09.24, 18:40 • 34134 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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