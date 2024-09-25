Сибига сообщил главе МАГАТЭ о планах рф нанести удар по элементам ядерной энергосистемы: обсудили предотвращение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в США проинформировал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси об опасных планах россии нанести удар по элементам нашей ядерной энергетической системы, стороны обсудили пути предотвращения воплощения этих планов рф, сообщил министр в X, пишет УНН.

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«Во время встречи с Рафаэлем Гросси я поблагодарил МАГАТЭ за поддержку и последнюю решительную резолюцию по Запорожской АЭС. Я проинформировал генерального директора об опасных планах России нанести удар по элементам нашей ядерной энергетической системы, что создает угрозу ядерного инцидента. Мы обсудили пути предотвращения воплощения этих планов России и обеспечения тщательного мониторинга всех наших объектов ядерной энергетики», - указал Сибига.

«Радиационная и ядерная безопасность - первый пункт Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Мы должны объединить все усилия для имплементации Формулы мира», - отметил глава МИД Украины.

Украина передала МАГАТЭ информацию о планах рф по ударам по объектам ядерной энергетики