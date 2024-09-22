Украина передала МАГАТЭ информацию о планах рф по ударам по объектам ядерной энергетики

Украина передала МАГАТЭ и международным партнерам информацию о возможных ударах РФ по объектам ядерной энергетики, которые могут привести к ядерному инциденту с глобальными последствиями. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Поражение этих объектов создает высокий уровень рисков ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующая информация от спецслужб уже передана международным партнерам и МАГАТЭ - сказал Колесник.

По его словам, последняя атака 26 августа показала, что враг сознательно бьет по объектам, от которых зависит работа АЭС.

Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.