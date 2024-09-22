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Україна передала МАГАТЕ інформацію про плани рф щодо ударів по обʼєктах ядерної енергетики 

Київ • УНН

 • 34134 перегляди

Україна передала МАГАТЕ інформацію про можливі удари РФ по об'єктах ядерної енергетики. За даними розвідки, Росія готує атаки на критичні ядерні об'єкти України напередодні зими, що може призвести до глобального інциденту.

Україна передала МАГАТЕ та міжнародним партнерам інформацію про можливі удари рф по об’єктах ядерної енергетики, що можуть призвести до ядерного інциденту з глобальними наслідками. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ураження цих об'єктів створює високий рівень ризиків ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію від спецслужб вже передано міжнародним партнерам та МАГАТЕ

- сказав Колісник.

За його словами, останнє атака 26 серпня показала, що ворог свідомо бʼє по обʼєктам від яких залежить робота АЕС.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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