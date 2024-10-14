Массированные атаки рф: Комитет ВР обратился в МАГАТЭ из-за угрозы ядерной безопасности
Киев • УНН
Комитет по вопросам энергетики обратился к МАГАТЭ относительно угрозы ядерной безопасности из-за атак рф. Просят рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских объектах.
Комитет по вопросам энергетики обратился к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Мариано Гросси относительно угрозы ядерной безопасности в связи с массированными атаками со стороны рф, передает УНН.
Комитет выразил глубокую благодарность МАГАТЭ за непоколебимые и мужественные усилия, направленные на поддержку ядерной и энергетической безопасности Украины. Но учитывая постоянную угрозу масштабных атак со стороны рф, обращается с просьбой рассмотреть возможность установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских подстанциях и других критически важных объектах.
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Такая мера, указано в обращении, является жизненно важной для обеспечения непрерывного надзора и обеспечения ядерной и энергетической безопасности.