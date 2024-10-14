Массированные атаки рф: Комитет ВР обратился в МАГАТЭ из-за угрозы ядерной безопасности

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  144103 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  171240 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  179183 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193243 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175945 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150858 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

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Актуальное
Массированные атаки рф: Комитет ВР обратился в МАГАТЭ из-за угрозы ядерной безопасности

Массированные атаки рф: Комитет ВР обратился в МАГАТЭ из-за угрозы ядерной безопасности

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 16:31  •  6980 просмотра

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Комитет по вопросам энергетики обратился к МАГАТЭ относительно угрозы ядерной безопасности из-за атак рф. Просят рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских объектах.

Комитет по вопросам энергетики обратился к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Мариано Гросси относительно угрозы ядерной безопасности в связи с массированными атаками со стороны рф, передает УНН.

Комитет выразил глубокую благодарность МАГАТЭ за непоколебимые и мужественные усилия, направленные на поддержку ядерной и энергетической безопасности Украины. Но учитывая постоянную угрозу масштабных атак со стороны рф, обращается с просьбой рассмотреть возможность установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских подстанциях и других критически важных объектах.

Сибига сообщил главе МАГАТЭ о планах рф нанести удар по элементам ядерной энергосистемы: обсудили предотвращение25 сентября 2024, 12:36 • 12094 просмотра

Такая мера, указано в обращении, является жизненно важной для обеспечения непрерывного надзора и обеспечения ядерной и энергетической безопасности.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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