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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вероятно, продолжается подготовка к ударам: Коваленко заявил, что рф накапливает ракеты на аэродромах

Вероятно, продолжается подготовка к ударам: Коваленко заявил, что рф накапливает ракеты на аэродромах

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 17:13  •  4838 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил о накоплении россией ракет на аэродромах стратегической авиации. Не исключается подготовка к новым ударам по Украине.

россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации, не исключено, что у врага идет подготовка к ударам. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

"К сожалению, россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борта типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты", - сообщил Коваленко.

Также, по его словам, осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.

"Не исключено, что у врага продолжается подготовка к ударам", - резюмировал он.

Массированные атаки рф: Комитет ВР обратился в МАГАТЭ из-за угрозы ядерной безопасности14 октября 2024, 16:31 • 15497 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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