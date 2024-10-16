Вероятно, продолжается подготовка к ударам: Коваленко заявил, что рф накапливает ракеты на аэродромах
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил о накоплении россией ракет на аэродромах стратегической авиации. Не исключается подготовка к новым ударам по Украине.
россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации, не исключено, что у врага идет подготовка к ударам. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
"К сожалению, россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борта типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты", - сообщил Коваленко.
Также, по его словам, осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.
"Не исключено, что у врага продолжается подготовка к ударам", - резюмировал он.
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