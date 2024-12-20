Агрессор захватил село Константинопольское и продвигается на востоке Украины - DeepState
Киев • УНН
российские войска захватили село Константинопольское и продолжают наступление возле населенных пунктов Кругленькое, Заря, Зеленовка и Новооленевка.
Противник продолжает наступление на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Вражеские войска захватили село Константинопольское. Также зафиксировано их продвижение возле населенных пунктов Кругленькое, Заря, Зеленовка и Новооленовка.
Ситуация на этих направлениях остается напряженной, продолжаются активные боевые действия. Защитники Украины продолжают оборону, сдерживая врага и нанося ему потери.
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