Агрессор захватил село Константинопольское и продвигается на востоке Украины - DeepState

Противник продолжает наступление на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Вражеские войска захватили село Константинопольское. Также зафиксировано их продвижение возле населенных пунктов Кругленькое, Заря, Зеленовка и Новооленовка.

Ситуация на этих направлениях остается напряженной, продолжаются активные боевые действия. Защитники Украины продолжают оборону, сдерживая врага и нанося ему потери.

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