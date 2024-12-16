Наши воины потеснили войска рф из Колесниковки на Харьковщине - DeepState

Наши Силы Обороны Украины достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области. Об этом сообщает DeepState, пишет УНН.

Силы Обороны восстановили положение возле Колесниковки. Враг продвинулся возле Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и в Новом Комаре (Донецкая область - ред.), - говорится в сообщении.



Напомним

Украинские военные отбили атаку противника вблизи села Песчаное на востоке Украины. Благодаря профессиональным действиям пехоты, враг был вынужден отступить в район села Шевченко.