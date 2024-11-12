ВСУ в курской области отбили 5 российских атак на новоивановку - DeepState

Украинские военные за прошедшие сутки отбили 5 вражеских накатов на Новоивановку в курской области рф. Об этом говорится в сообщении DeepStat, пишет УНН.

Чрезвычайно тяжелый день был возле села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ».

Также сообщается, что украинские защитники уничтожили по меньшей мере 18 ВВТ из 29. Во время боевых столкновений количество убитых и раненых россиян может достигать до 300 человек.

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