ВСУ в курской области отбили 5 российских атак на новоивановку - DeepState
Киев • УНН
Украинские военные отбили пять попыток российских войск захватить село Новоивановка в курской области. Уничтожено 18 единиц техники противника, потери врага могут достигать 300 человек.
Украинские военные за прошедшие сутки отбили 5 вражеских накатов на Новоивановку в курской области рф. Об этом говорится в сообщении DeepStat, пишет УНН.
Чрезвычайно тяжелый день был возле села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности,
Детали
Отмечается, что в сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ».
Также сообщается, что украинские защитники уничтожили по меньшей мере 18 ВВТ из 29. Во время боевых столкновений количество убитых и раненых россиян может достигать до 300 человек.
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