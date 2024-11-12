путин хочет вернуть курскую область до инаугурации Трампа - The Telegraph

российский диктатор владимир путин хочет вернуть под контроль курскую область до инаугурации нового президента США Дональда Трампа в январе следующего года. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для этого российское командование развернуло на курщине 50 тысяч военных - российских и северокорейских.

"Союзники по НАТО считают, что путин надеется вернуть территории, захваченные Украиной, до инаугурации Трампа 20 января", - говорится в материале.

По оценкам британской военной разведки, с которой ознакомилось издание, москва, вероятно, увеличит количество атак дронов-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни. Враг может использовать новые места запуска БПЛА вблизи границы.

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Издание пишет, что около 12 000 северокорейских солдат, которых Ким Чен Ын отправил в поддержку военных усилий москвы, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между россией и Северной Кореей, заключенного в этом году.

Украинские аналитики считают, что кремль может также стремиться использовать свое крупнейшее контрнаступление в курской области для того, чтобы набрать обороты и продвинуться дальше - в Сумскую область.

The Telegraph отмечает, что россия уже вернула себе примерно половину территории, захваченную Украиной в результате вторжения на курщину в августе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские позиции атакуют "десятки тысяч вражеских солдат из лучших российских ударных подразделений".

Западные дипломаты обеспокоены тем, что путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы предоставить россии больше переговорных возможностей в любых мирных переговорах,

- резюмирует издание.

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