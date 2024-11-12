Военные беженцы из КНДР передали Украине листовки с призывом к северокорейским военным дезертировать

Группа беженцев из Северной Кореи передала Украине листовки и аудио, которые содержат призывы к дезертирству северокорейских военных, а также инструкции, как это сделать. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пропагандистские листовки в посольство Украины в Сеуле передал «Корпус пропаганды беженцев», в который входят бывшие северокорейские солдаты, перешедшие на сторону Южной Кореи, и те, чьи сыновья служили в армии КНДР.

Эти листовки предназначены для распространения среди северокорейских солдат в России. Они содержат послания, которые поощряют их дезертировать, а также инструкции о том, как это сделать. Общественные активисты передали и аудиофайлы с сообщениями такого же содержания.

Такие же пропагандистские материалы северокорейские перебежчики планируют передать и украинским военным в Брюсселе вместе с письмом, в котором призывают применять психологическую войну против воинов из КНДР.

В письме отмечается, что украинские военные могут обеспечить массовую капитуляцию и дезертирство северокорейских солдат, если им удастся развернуть проактивную психологическую войну.

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