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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северокорейские солдаты, которых россия отправляет на линию фронта, вероятно, неопытные - СМИ

Северокорейские солдаты, которых россия отправляет на линию фронта, вероятно, неопытные - СМИ

Киев  •  УНН

08:38 • 225 просмотра

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The Wall Street Journal сообщает, что северокорейские военные на фронте выглядят молодыми и неопытными. Их подготовка не соответствует условиям войны в Украине.

Первая волна северокорейский военных, которых рф отправляет воевать с Украиной, выглядит молодой и не похожей на подготовленных спецназовцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что северокорейские войска, приближающиеся к линии фронта россии с Украиной, могут быть не лучшими кадрами в армии Ким Чен Ына.

Судя по видеозаписям и данным разведки, они выглядят молодыми - подростками или теми, кому за 20 - и, вероятно, находятся на ранних стадиях военного призыва. Солдаты выглядят относительно невысокими ростом и слабого телосложения, что свидетельствует о распространенном недоедании в бедной Северной Корее, говорят изданию военные аналитики.

"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф26 октября 2024, 08:54 • 53552 просмотра

Также издание отмечает, что специальная подготовка северокорейских военных акцентирована на диверсиях и разрушении инфраструктуры в горной местности Южной Кореи, а не на позиционных боях на равнинной территории Украины. Скорее всего, эти солдаты ранее не покидали пределы Северной Кореи, а их армия использует устаревшее вооружение.

Напомним

По данным президента Владимира Зеленского, первое применение военных КНДР в боевых действиях с украинскими подразделениями ожидается 27-28 октября. Зеленский призвал мировых лидеров к принципиальной реакции на эскалацию со стороны рф и КНДР.

Ожидается, что в курскую область рф в начале текущей недели прибудет 5 тысяч северокорейских военных из элитного подразделения. Пока неизвестно, какую роль они будут играть в боевых действиях против Украины.

Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе - Зеленский26 октября 2024, 17:23 • 34908 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
kim-chen-inКим Чен Ын
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина