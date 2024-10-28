Северокорейские солдаты, которых россия отправляет на линию фронта, вероятно, неопытные - СМИ
Киев • УНН
The Wall Street Journal сообщает, что северокорейские военные на фронте выглядят молодыми и неопытными. Их подготовка не соответствует условиям войны в Украине.
Первая волна северокорейский военных, которых рф отправляет воевать с Украиной, выглядит молодой и не похожей на подготовленных спецназовцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Издание пишет, что северокорейские войска, приближающиеся к линии фронта россии с Украиной, могут быть не лучшими кадрами в армии Ким Чен Ына.
Судя по видеозаписям и данным разведки, они выглядят молодыми - подростками или теми, кому за 20 - и, вероятно, находятся на ранних стадиях военного призыва. Солдаты выглядят относительно невысокими ростом и слабого телосложения, что свидетельствует о распространенном недоедании в бедной Северной Корее, говорят изданию военные аналитики.
"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф26 октября 2024, 08:54 • 53552 просмотра
Также издание отмечает, что специальная подготовка северокорейских военных акцентирована на диверсиях и разрушении инфраструктуры в горной местности Южной Кореи, а не на позиционных боях на равнинной территории Украины. Скорее всего, эти солдаты ранее не покидали пределы Северной Кореи, а их армия использует устаревшее вооружение.
Напомним
По данным президента Владимира Зеленского, первое применение военных КНДР в боевых действиях с украинскими подразделениями ожидается 27-28 октября. Зеленский призвал мировых лидеров к принципиальной реакции на эскалацию со стороны рф и КНДР.
Ожидается, что в курскую область рф в начале текущей недели прибудет 5 тысяч северокорейских военных из элитного подразделения. Пока неизвестно, какую роль они будут играть в боевых действиях против Украины.
Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе - Зеленский26 октября 2024, 17:23 • 34908 просмотров