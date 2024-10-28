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Північнокорейські солдати, яких росія відправляє на лінію фронту, імовірно, недосвідчені - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15002 перегляди

The Wall Street Journal повідомляє, що північнокорейські військові на фронті виглядають молодими та недосвідченими. Їхня підготовка не відповідає умовам війни в Україні.

Північнокорейські солдати, яких росія відправляє на лінію фронту, імовірно, недосвідчені - ЗМІ

Перша хвиля північнокорейський військових, яких рф відправляє воювати з Україною, виглядає молодою і не схожою на підготовлених спецназівців. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Видання пише, що північнокорейські війська, що наближаються до лінії фронту росії з Україною, можуть бути не найкращими кадрами в армії Кім Чен Ина.

Судячи з відеозаписів і даних розвідки, вони виглядають молодими - підлітками або тими, кому за 20 - і, ймовірно, перебувають на ранніх стадіях військового призову. Солдати виглядають відносно невисокими на зріст і слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї, кажуть виданню військові аналітики.

"Це серйозно, і це викликає подальшу ескалацію": Шольц про відправлення військ КНДР до рф26.10.24, 11:54 • 54781 перегляд

Також видання відмічає, що спеціальна підготовка північнокорейських військових акцентована на диверсіях і руйнуванні інфраструктури в гірській місцевості Південної Кореї, а не на позиційних боях на рівнинній території України. Найімовірніше, ці солдати раніше не покидали межі Північної Кореї, а їхня армія використовує застаріле озброєння.

Нагадаємо

За даними президента Володимира Зеленського, перше застосування військових КНДР у бойових діях з українськими підрозділами очікується 27-28 жовтня. Зеленський закликав світових лідерів до принципової реакції на ескалацію з боку рф та КНДР.

Очікується, що у курську область рф на початку поточного тижня прибуде 5 тисяч північнокорейських військових з елітного підрозділу. Наразі невідомо, яку роль вони відіграватимуть у бойових діях проти України.

Україна буде змушена воювати проти Північної Кореї в Європі – Зеленський26.10.24, 20:23 • 36136 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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