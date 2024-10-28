Північнокорейські солдати, яких росія відправляє на лінію фронту, імовірно, недосвідчені - ЗМІ
Київ • УНН
The Wall Street Journal повідомляє, що північнокорейські військові на фронті виглядають молодими та недосвідченими. Їхня підготовка не відповідає умовам війни в Україні.
Перша хвиля північнокорейський військових, яких рф відправляє воювати з Україною, виглядає молодою і не схожою на підготовлених спецназівців. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.
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Видання пише, що північнокорейські війська, що наближаються до лінії фронту росії з Україною, можуть бути не найкращими кадрами в армії Кім Чен Ина.
Судячи з відеозаписів і даних розвідки, вони виглядають молодими - підлітками або тими, кому за 20 - і, ймовірно, перебувають на ранніх стадіях військового призову. Солдати виглядають відносно невисокими на зріст і слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї, кажуть виданню військові аналітики.
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Також видання відмічає, що спеціальна підготовка північнокорейських військових акцентована на диверсіях і руйнуванні інфраструктури в гірській місцевості Південної Кореї, а не на позиційних боях на рівнинній території України. Найімовірніше, ці солдати раніше не покидали межі Північної Кореї, а їхня армія використовує застаріле озброєння.
Нагадаємо
За даними президента Володимира Зеленського, перше застосування військових КНДР у бойових діях з українськими підрозділами очікується 27-28 жовтня. Зеленський закликав світових лідерів до принципової реакції на ескалацію з боку рф та КНДР.
Очікується, що у курську область рф на початку поточного тижня прибуде 5 тисяч північнокорейських військових з елітного підрозділу. Наразі невідомо, яку роль вони відіграватимуть у бойових діях проти України.
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