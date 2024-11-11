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Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими в войне - Reuters

Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими в войне - Reuters

Киев  •  УНН

16:30 • 9643 просмотра

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Украинский чиновник заявил Reuters, что следующие 4-5 месяцев станут решающими в войне из-за возможного возвращения Трампа. Победа Трампа может повлиять на помощь Украине и ее шансы вступления в НАТО.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повышает вероятность переговоров о завершении войны между Россией и Украиной, а ближайшие 4-5 месяцев могут стать ключевыми. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает УНН.

Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции

- сказал украинский чиновник изданию.

По его словам, следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми, ведь Дональд Трамп, который уверял, что завершит войну, возвращается в Белый дом.

Официальные лица ждут, кого Трамп выберет на свои главные должности в сфере безопасности и обороны, чтобы узнать, как он будет формировать политику в Украине.

В то же время чиновник заявил, что после победы Трампа менее вероятно будет идти речь о приглашении Украины в НАТО, и признал, что существует риск того, что Трамп сократит помощь.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив скорость помощи", - сказал чиновник.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал избегать предвзятости, до того, как Дональд Трамп должен решить конфликт в Украине, ведь на это необходимо дать больше времени.

Великобритания уверена, что Трамп останется преданным НАТО и Украине11 ноября 2024, 12:49 • 14927 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
reutersReuters
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donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина