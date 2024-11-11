Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими в войне - Reuters

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повышает вероятность переговоров о завершении войны между Россией и Украиной, а ближайшие 4-5 месяцев могут стать ключевыми. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает УНН.

Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции - сказал украинский чиновник изданию.

По его словам, следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми, ведь Дональд Трамп, который уверял, что завершит войну, возвращается в Белый дом.

Официальные лица ждут, кого Трамп выберет на свои главные должности в сфере безопасности и обороны, чтобы узнать, как он будет формировать политику в Украине.

В то же время чиновник заявил, что после победы Трампа менее вероятно будет идти речь о приглашении Украины в НАТО, и признал, что существует риск того, что Трамп сократит помощь.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив скорость помощи", - сказал чиновник.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал избегать предвзятости, до того, как Дональд Трамп должен решить конфликт в Украине, ведь на это необходимо дать больше времени.

Великобритания уверена, что Трамп останется преданным НАТО и Украине