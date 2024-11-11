Великобритания уверена, что Трамп останется преданным НАТО и Украине

Министр обороны Великобритании Джон Гили уверен, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа будет поддерживать Украину и союзников по НАТО.

Об этом Гили заявил в комментарии Sky News, передает УНН.

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Что касается президента Трампа, то я думаю, что он будет поддерживать Украину. Он признает, что страны получают безопасность через силу, так же как это делают такие альянсы, как НАТО. И я ожидаю, что США останутся бок о бок с такими союзниками, как Великобритания, и будут стоять рядом с Украиной столько времени, сколько потребуется для победы над вторжением Путина - сказал Гили.

Гили уверен, что в Трамп новая команда Трампа будет оставаться преданной Североатлантическому альянсу и Украине в ее войне с Россией до победы.

Напомним,

Дональд Трамп анонсировал масштабные изменения в случае победы на выборах, включая депортацию мигрантов и переговоры между Украиной и РФ. Его команда готовит десятки указов на первую неделю работы.