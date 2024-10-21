Оккупанты захватили Желанное Второе и продвинулись в других районах - DeepState

Агрессор оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

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По информации от Генштаба, Силы обороны продолжают мужественно держать оборону Украины. С начала суток произошло 167 боевых столкновений, а горячее всего было на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 53 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное.

Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState