Окупанти захопили Желанне Друге та просунулися в інших районах - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, загарбники окупували Желанне Друге та просунулися в кількох інших населених пунктах. На Курахівському напрямку відбулося 53 бойових зіткнення, загалом за добу - 167.
Агресор окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України. Із початку доби відбулося 167 бойових зіткнень, а найгарячіше було на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне.
Ворог просунувся на кількох напрямках - DeepState14.10.24, 03:13 • 60187 переглядiв