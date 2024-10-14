Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

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Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  118319 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  146994 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  159919 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  179134 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  168174 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  147666 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  135760 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115745 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108739 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107852 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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12 октября 2024, 03:11  •  103616 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

11 октября 2024, 19:37  •  93643 просмотра
Актуальное
Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 00:13  •  799 просмотра

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DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.

Агрессор продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState13 октября 2024, 07:09 • 21840 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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