Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

Агрессор продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState