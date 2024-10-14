Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState
Киев • УНН
DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.
Агрессор продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.
россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState13 октября 2024, 07:09 • 21840 просмотров