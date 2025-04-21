Япония будет предоставлять Украине спутниковые снимки для разведки – DeepState
Киев • УНН
Японский оператор Q-shu University Institute будет передавать ГУР МОУ геолокационные снимки со спутников, включая радарные снимки SAR. Это первый шаг такого уровня сотрудничества между Украиной и Японией.
Японский оператор спутников Q-shu University Institute будет предоставлять Главному управлению разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) спутниковые геолокационные снимки. Об этом сообщает аналитический OSINT-проект DeepState, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в частности радарные снимки со спутников SAR.
Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS (Kyushu University’s Institute for Q-shu Pioneers of Space)
Подписанное соглашение с украинским ГУР МОУ предусматривает интеграцию систем iQPS в платформы украинской разведки; Поставки SAR-данных - изображений, формирующихся с помощью синтетической апертурной радарной технологии. iQPS уже имеет 5 спутников на орбите, следующие планируется запустить до конца 2026 года.
По данным DeepState, Украина уже имеет доступ к SAR-снимкам от:
Финляндии — Iceye.
Германии —SAR-Lupe, SARah.
Италии — Cosmo-SkyMed 1 и 2).
Теперь — Япония (iQPS).
Несмотря на доступ к спутникам Pléiades Neo от Airbus Group и расширенные права на захват изображений на французских спутниках диапазона CSO, Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо через доступ к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky, полученным по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки.
"Нет ни одного европейского оператора, способного предоставить оптические спутниковые изображения на уровне США и коммерческих предложений, будь то с точки зрения доступных данных в течение дня, или возможности доступа к инструментам прямой трансляции", - добавили аналитики OSINT-проекта.
Напомним
Украина получила доступ к европейским разведданным, технологиям и складам с боеприпасами. Также государство получило лицензии на производство ПВО и инвестиции в производство дронов и ракет.
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