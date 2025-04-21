Япония будет предоставлять Украине спутниковые снимки для разведки – DeepState

Японский оператор спутников Q-shu University Institute будет предоставлять Главному управлению разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) спутниковые геолокационные снимки. Об этом сообщает аналитический OSINT-проект DeepState, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в частности радарные снимки со спутников SAR.

Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS (Kyushu University’s Institute for Q-shu Pioneers of Space) - говорится в заметке DeepState.

Подписанное соглашение с украинским ГУР МОУ предусматривает интеграцию систем iQPS в платформы украинской разведки; Поставки SAR-данных - изображений, формирующихся с помощью синтетической апертурной радарной технологии. iQPS уже имеет 5 спутников на орбите, следующие планируется запустить до конца 2026 года.

По данным DeepState, Украина уже имеет доступ к SAR-снимкам от:

Финляндии — Iceye.

Германии —SAR-Lupe, SARah.

Италии — Cosmo-SkyMed 1 и 2).

Теперь — Япония (iQPS).

Несмотря на доступ к спутникам Pléiades Neo от Airbus Group и расширенные права на захват изображений на французских спутниках диапазона CSO, Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо через доступ к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky, полученным по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки.

"Нет ни одного европейского оператора, способного предоставить оптические спутниковые изображения на уровне США и коммерческих предложений, будь то с точки зрения доступных данных в течение дня, или возможности доступа к инструментам прямой трансляции", - добавили аналитики OSINT-проекта.

Напомним

Украина получила доступ к европейским разведданным, технологиям и складам с боеприпасами. Также государство получило лицензии на производство ПВО и инвестиции в производство дронов и ракет.

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