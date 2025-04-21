Японія надаватиме Україні супутникові знімки для розвідки – DeepState

Японський оператор супутників Q-shu University Institute надаватиме Головному управлінню розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) супутникові геолокаційні знімки. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.

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Зазначається, що Японія погодилася надати українській військовій розвідці супутникові геопросторові дані, зокрема радарні знімки із супутників SAR.

Це перший в історії крок такого рівня співпраці з боку Японії. Дані надає японський інститут iQPS (Kyushu University’s Institute for Q-shu Pioneers of Space) - йдеться у дописі DeepState.

Підписана угода з українським ГУР МОУ передбачає інтеграцію систем iQPS у платформи української розвідки; Поставки SAR-даних - зображень, що формуються за допомогою синтетичної апертурної радарної технології. iQPS вже має 5 супутників на орбіті, наступні планується запустити до кінця 2026 року.

За даними DeepState, Україна вже має доступ до SAR-знімків від:

Фінляндії — Iceye.

Німеччини —SAR-Lupe, SARah.

Італії — Cosmo-SkyMed 1 і 2).

Тепер — Японія (iQPS).

Незважаючи на доступ до супутників Pléiades Neo від Airbus Group і розширені права на захоплення зображень на французьких супутниках діапазону CSO, Україні значно не вистачає того, що надавали США, або безпосередньо, або через доступ до комерційних зображень від Maxar і BlackSky, отриманих за контрактами з Національним агентством геопросторової розвідки.

"Немає жодного європейського оператора, здатного надати оптичні супутникові зображення на рівні США та комерційних пропозицій, чи то з точки зору доступних даних протягом дня, чи можливості доступу до інструментів прямої трансляції", - додали аналітики OSINT-проєкту.

Нагадаємо

Україна отримала доступ до європейських розвідданих, технологій та складів з боєприпасами. Також держава отримала ліцензії на виробництво ППО та інвестиції у виробництво дронів і ракет.

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