Японія надаватиме Україні супутникові знімки для розвідки – DeepState
Київ • УНН
Японський оператор Q-shu University Institute буде передавати ГУР МОУ геолокаційні знімки з супутників, включаючи радарні знімки SAR. Це перший крок такого рівня співпраці між Україною та Японією.
Японський оператор супутників Q-shu University Institute надаватиме Головному управлінню розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) супутникові геолокаційні знімки. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.
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Зазначається, що Японія погодилася надати українській військовій розвідці супутникові геопросторові дані, зокрема радарні знімки із супутників SAR.
Це перший в історії крок такого рівня співпраці з боку Японії. Дані надає японський інститут iQPS (Kyushu University’s Institute for Q-shu Pioneers of Space)
Підписана угода з українським ГУР МОУ передбачає інтеграцію систем iQPS у платформи української розвідки; Поставки SAR-даних - зображень, що формуються за допомогою синтетичної апертурної радарної технології. iQPS вже має 5 супутників на орбіті, наступні планується запустити до кінця 2026 року.
За даними DeepState, Україна вже має доступ до SAR-знімків від:
Фінляндії — Iceye.
Німеччини —SAR-Lupe, SARah.
Італії — Cosmo-SkyMed 1 і 2).
Тепер — Японія (iQPS).
Незважаючи на доступ до супутників Pléiades Neo від Airbus Group і розширені права на захоплення зображень на французьких супутниках діапазону CSO, Україні значно не вистачає того, що надавали США, або безпосередньо, або через доступ до комерційних зображень від Maxar і BlackSky, отриманих за контрактами з Національним агентством геопросторової розвідки.
"Немає жодного європейського оператора, здатного надати оптичні супутникові зображення на рівні США та комерційних пропозицій, чи то з точки зору доступних даних протягом дня, чи можливості доступу до інструментів прямої трансляції", - додали аналітики OSINT-проєкту.
Нагадаємо
Україна отримала доступ до європейських розвідданих, технологій та складів з боєприпасами. Також держава отримала ліцензії на виробництво ППО та інвестиції у виробництво дронів і ракет.
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