Оккупанты захватили Островское и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, террористы оккупировали Островское и продвинулись возле Левадного, Цукурино и в Торецке.
Захватчики оккупировали Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, всего с начала последних суток произошло 164 боевых столкновения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState14 октября 2024, 23:32 • 110443 просмотра