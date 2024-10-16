Окупанти захопили Острівське та просунулися на кількох напрямках - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, терористи окупували Острівське та просунулися біля Левадного, Цукуриного і в Торецьку.
Загарбники окупували Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, загалом від початку останньої доби відбулося 164 бойові зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.
Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState15.10.24, 02:32 • 110833 перегляди