Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 135535 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 136514 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 141191 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 179986 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 128828 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 118419 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 114990 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

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23 января, 17:33 • 143588 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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23 января, 14:59 • 144033 просмотра

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Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState

Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState

Киев  •  УНН

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Вражеские войска усилили наступление на нескольких направлениях и захватили Временку и часть Великой Новоселки. Также враг продвинулся в районе Торецкого, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Славянки.

На передовой вражеские войска усилили свое наступление на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас, под террористический контроль перешли населенные пункты Временка и части Великой Новоселки. Кроме того, враг достиг продвижения в районе Торецкого, Котлиного, у Надиевки, Петропавловки и Славянки. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что на востоке Украины наблюдается активизация боевых действий: противник осуществил продвижение в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов. 

Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState25.01.25, 03:14 • 39628 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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