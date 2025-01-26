Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска усилили наступление на нескольких направлениях и захватили Временку и часть Великой Новоселки. Также враг продвинулся в районе Торецкого, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Славянки.
На передовой вражеские войска усилили свое наступление на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По состоянию на сейчас, под террористический контроль перешли населенные пункты Временка и части Великой Новоселки. Кроме того, враг достиг продвижения в районе Торецкого, Котлиного, у Надиевки, Петропавловки и Славянки.
Напомним
Ранее было проинформировано, что на востоке Украины наблюдается активизация боевых действий: противник осуществил продвижение в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.
Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState25.01.25, 03:14 • 39628 просмотров