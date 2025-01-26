Ворог захопив нові території: які населені пункти опинилися під окупацією - DeepState

На передовій ворожі війська посилили свій наступ на декількох напрямках. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Станом на зараз, під терористичний контроль перейшли населені пункти Времівка та частини Великої Новосілки. Крім того, ворог досяг просування у районі Торецького, Котлиного, біля Надіївки, Петропавлівки та Слов’янки.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що на сході України спостерігається активізація бойових дій: противник здійснив просування в районі Торецька, Надіївки, Дачного і Сухих Ялів.

Ворог активізувався на сході: що відбувається біля Торецька та інших міст - DeepState