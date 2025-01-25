Ворог активізувався на сході: що відбувається біля Торецька та інших міст - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська просунулися в районі Торецька, Надіївки, Дачного і Сухих Ялів.
Ворог активізувався на сході України. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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На сході України спостерігається активізація бойових дій: противник здійснив просування в районі Торецька, Надіївки, Дачного і Сухих Ялів.
Нагадаємо
Загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, окупанти залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState19.01.25, 02:39 • 61608 переглядiв