Ворог активізувався на сході: що відбувається біля Торецька та інших міст - DeepState

Ворог активізувався на сході України. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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На сході України спостерігається активізація бойових дій: противник здійснив просування в районі Торецька, Надіївки, Дачного і Сухих Ялів.

Нагадаємо

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, окупанти залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState