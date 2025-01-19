Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState
Київ • УНН
Терористи досягли просування на кількох ділянках фронту. Зафіксовано збільшення активності ворога в районі Котлиного, Удачного, Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.
Окупанти досягли просування на кількох ділянках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Відтак, у районі населених пунктів Котлине, Удачне, Новоандріївка, Сухі Яли, Времівка та Велика Новосілка зафіксовано збільшення активності ворожих сил.
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Раніше було поінформовано, що супротивник активізувався в районі населених пунктів Тихе, Зелений Гай, Удачне, Котлине та Дачне.
Окупанти просуваються неподалік кількох населених пунктів - DeepState18.01.25, 03:44 • 33086 переглядiв