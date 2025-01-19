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Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState

Київ • УНН

 • 61608 перегляди

Терористи досягли просування на кількох ділянках фронту. Зафіксовано збільшення активності ворога в районі Котлиного, Удачного, Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.

Окупанти досягли просування на кількох ділянках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Відтак, у районі населених пунктів Котлине, Удачне, Новоандріївка, Сухі Яли, Времівка та Велика Новосілка зафіксовано збільшення активності ворожих сил. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що супротивник активізувався в районі населених пунктів Тихе, Зелений Гай, Удачне, Котлине та Дачне.

Окупанти просуваються неподалік кількох населених пунктів - DeepState18.01.25, 03:44 • 33086 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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