Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState

Окупанти досягли просування на кількох ділянках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Відтак, у районі населених пунктів Котлине, Удачне, Новоандріївка, Сухі Яли, Времівка та Велика Новосілка зафіксовано збільшення активності ворожих сил.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що супротивник активізувався в районі населених пунктів Тихе, Зелений Гай, Удачне, Котлине та Дачне.

Окупанти просуваються неподалік кількох населених пунктів - DeepState